شاهد.. الحزن يكسو ملامح هنا الزاهد لفقدان والدها الروحى طلعت زكريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيم الحزن الشديد على وجه الفنانة هنا الزاهد لفقدان والدها الروحى الفنان الراحل طلعت زكريا، والذى وافته المنية يوم الثلاثاء الماضى، إثر تعرضه لوعكة صحية. هنا الزاهد وجانب الحضور فى عزاء طلعت زكريا Advertisements وظهرت هنا بصحبة والدتها شيرين المنزلاوى حيث يتلقيان العزاء بقاعة السيدات داخل مسجد الحامدية الشاذية حاليا، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وعلى رأسهم أحمد السقا، ونقيب الممثلين أشرف زكى، و محمد هنيدى، وسليمان عيد وأحمد فهمى آيتن عامر وهنا الزاهد ونجوم مسرح مصر علي ربيع ومصطفى خاطر واوس اوس ، ومحمد عبد الرحمن توتة وآخرون.

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