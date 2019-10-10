شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وفيق: عملية الأحبال الصوتية لن تؤثر على أعمالى المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد الفنان أحمد وفيق فى فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولى فى دورته الـ35، بعد انتهائه من إجراء عملية جراحية فى الحنجرة بدولة المغرب، عقب إصابته بالتهاب فى الأحبال الصوتية .

وقال وفيق فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن حالته الصحية تحسنت كثيرًا بعد نجاح العملية ولن يؤثر ذلك على مشاركاته الدرامية المقبلة.

Advertisements

وكان آخر تواجد للفنان أحمد وفيق بالدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "عوالم خفية"، للنجم الكبير عادل إمام، وعدد كبير من الفنانين منهم فتحى عبد الوهاب وصلاح عبد الله وبشرى ومى سليم وهبة مجدى وأحمد صيام وأسامة عباس، فضلا عن ضيوف الشرف رياض الخولى، محمد جمعة، الشحات مبروك، سلوى عثمان، هناء الشوربجى، وآخرون، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامى إمام.