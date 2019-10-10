شكرا لقرائتكم خبر عن "الليلة سهرانين".. لؤى يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة بمشاركة أبنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم لؤى على موقع يوتيوب أغنية جديدة باسم "الليلة سهرانين"، والذى يشاركه فيها للمرة الأولى كل من "ليمار وآسر لؤى"، ابناه، حيث عبر الفنان لؤي عن سعادته بتواجد أبنائه معه، وقال: لاحظت أن ليمار وآسر لديهما حب وعشق للموسيقى منذ صغرهما ودائما ما يستمعون ويرددون أغنياتى.. وفى يوم ذهابى إلى الاستوديو لتسجيل أغنية "الليلة سهرانين" أصر كل من ليمار وآسر على الذهاب معى وأثناء تواجدهما قاما بترديد الأغنية فعرضت على الموزع محمد شفيق مشاركتهما معى فى تسجيل الأغنية".

لؤي أكد أن شفيق فوجئ بهذا العرض ولكنه نال إعجابه وبالفعل قام كل من ليمار وآسر بمشاركته فى الغناء الذي نال إعجاب الجميع.. ويضيف لؤى: أردت من خلال هذه الأغنية تقديم فكرة جديدة لمعنى الأغنية الاجتماعية بدلا من أغنية مخصوصة للأطفال ومن الممكن ان تعجب الكبار والعكس صحيح فلذلك قدمت اغنية تجمع بين الفكرتين واستعنت بــ "ليمار وآسر" فى الغناء معى ، حيث أننا نفتقد الأغنيات التى تخص الأسرة.

أغنية "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى وألحان محمود انور وتوزيع محمد شفيق، ويقول مطلعها:..

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الليلة سهرانين للصبح مكملين .. هنغنى يا عين يا ليل مع حبايبنا

طنش وفرفش وعيش .. قول بس خلاص مفيش

م الليلة مش مسموح حاجة تتعبنا