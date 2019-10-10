شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يصور المشاهد الأخيرة من "لص بغداد" السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم محمد إمام تصوير المشاهد الأخيرة من أحداث فيلم "لص بغداد"، السبت المقبل فى الديكورات المخصصة للعمل، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة ياسمين رئيس وباقى فريق العمل.

ومن ناحية أخرى يواصل مخرج الفيلم أحمد خالد موسى مونتاج ومكساج المشاهد التى تم تصويرها، كما يتابع عمليات الجرافيكس بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة.

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وانتهت أسرة الفيلم مؤخرا من تصوير أخطرمشاهد العمل، التى صورت جميعها تحت الماء، وجمعت محمد إمام وياسمين رئيس، داخل أحد حمامات السباحة فى مدينة 6 أكتوبر، كذلك مشاهد الغردقة أيضا التى صورت تحت الماء بقيادة مصمم الأكشن "أندرو" وفريقه.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.