شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء المخرج التونسى شوقى الماجرى السبت بمسجد فريد شوقى بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم أسرة المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، عزاءه بعد غد السبت، بمسجد فريد شوقي بمنطقة العجوزة، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 58 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ولد الماجرى في 11 نوفمبر من عام 1961، بـ منطقة باب سويقة التونسية، والده عمل في النجارة وكان له 9 أشقاء هو أصغرهم، كما أن الماجرى هو طليق الممثلة الأردنية صبا مبارك، وله منها طفل يدعى عمار ولد في عام 2004.

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الماجرى سافر إلى بولندا في 1994 لدراسة الإخراج، واشتهر الماجرى بالكثير من الأعمال الدرامية سواء المصرية أو العربية ، وقام الماجرى بإخراج 16 مسلسل، آخرها دقيقة صمت الذى طرح في خلال رمضان 2019، وفيلم واحد يدعى مملكة النمل طرح في عام 2012 الذى قام بتأليفه وإخراجه، ونرصد لكم أهم 5 أعمال قام بإخراجها الماجرى.