شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكندرية السينمائى" ينعى المخرج التونسى شوقى الماجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت جمعية كتاب ونقاد السينما، ومهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط فى دورته ال35 المنعقدة حاليا وحتى 13 أكتوبر الجارى برئاسة الناقد الأمير أباظة، المخرج التونسى الراحل شوقى الماجرى، الذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 57 عاما بالقاهرة .

ويعد الماجرى من أهم المخرجين الشباب الذين قدموا أعمالا شهد لها النقاد والجمهور، سواء فى تونس أو فى سوريا التى عمل بها لسنوات ، أو مصر التى كان قد حضر اليها مؤخرا لإعداد خطة عمل لمسلسل تليفزيونى جديد .

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شوقي الماجري من مواليد نوفمبر 1961، حقق شهرة عربية واسعة لإخراجه عددا من الأعمال العربية والعالمية، منها مسلسل "دقيقة صمت" و "حلاوة الروح" و"أبناء الرشيد"، و"أسمهان" و"الاجتياح" الذي حصل من خلاله على جائزة إيمي العالمية كأفضل مسلسل أجنبي، و"الأرواح المهاجرة" و"هدوء نسبي" وفيلم "مملكة النمل" .