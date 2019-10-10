شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا وأشرف زكى أول الحاضرين لعزاء الراحل طلعت زكريا بالحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل توافد النجوم على عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، الذى توفى أول أمس الثلاثاء، إثر تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات فى مدينة 6 أكتوبر وتوفى داخلها بعض توقف وظائف القلب.

ويتلقى العزاء نجل الراحل طلعت زكريا، كما تتلقى السيدة شرين المنزلاوى زوجته السابقة عزاء السيدات، وكان أول الحاضرين للعزاء كل من الفنان أحمد السقا ونقيب الممثلين أشرف زكى، وعدد من الأهل والأقارب.

يشار إلى أن الفنان الراحل طلعت زكريا توفى بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى احد المستشفيات فى حى السادس من اكتوبر، اثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ، حيث سبق تعرضه لمشاكل فى الرئة خلال الفترة الماضية.

























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