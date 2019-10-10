بالصور| أحمد فهمي وهنا الزاهد يقدمان العزاء في طلعت زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

توافد نجوم الفن على عزاء الفنان طلعت زكريا، المُقام في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتلقى نجله الأكبر عمر مع الفنان أحمد فهمي، العزاء.

ووصل إلى سرادق العزاء الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أحمد السقا، والفنانة آيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، والفنانة هنا الزاهد، الذي ظهر الحزن جليا عليها.

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا، توفي الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.