يقترب من الـ100 مليون.. تعرف على حصيلة إيرادات "ولاد رزق2"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق فيلم "ولاد رزق 2"، نجاحا كبيرا، منذ طرحه بالسينمات، قبل 9 أسابيع، وبلغت حصيلة إيراداته حتى الآن 97 مليون و240 ألف جنيه.

الفيلم يتنافس مع عدد من أفلام سباق عيد الأضحى المبارك، وهي "الكنز 2"، "الفيل الأزرق 2"، "خيال مآتة"، "إنت حبيبي وبس"، بالإضافة لفيلم "الممر" من أفلام عيد الفطر.

فيلم "ورد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، ومن إخراج طارق العريان.