إيرادات الأربعاء.. "joker" في الصدارة و"Gemini man"بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الأربعاء 9 أكتوبر، إيراد قُدر بمليون و592ألفًا و583 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Gemini man"بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 258 ألفًا و98 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، محققًا 26 ألفًا و633 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم"Abominable" وبلغ إيراده أمس 26ألفًا و49 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 22 ألفًا و550 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw"، وحقق 20 ألفًا و177 جنيها، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Ad Astra" بطولة براد بيت، بعد تحقيقه 16 ألفًا و544 جنيها.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Rambo: last blood"بطولة Sylvester Stallone، وحقق 10 آلاف و214 جنيهًا، وذهب المركز التاسع لفيلم "Playor die"محققًا 9 آلاف و430 جنيهًا، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "Cold blood" بطولة Jean Reno ، بعد تحقيقه 8 آلاف و386 جنيهًا.