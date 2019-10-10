"الإسكندرية السينمائي" ينعى المخرج التونسي شوقي الماجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نعت جمعية كتاب ونقاد السينما، ومهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط في دورته ال35 المنعقدة حاليا وحتى 13 أكتوبر الجاري برئاسة الناقد الأمير أباظة، المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 57 عاما بالقاهرة.
ويعد الماجري من أهم المخرجين الشباب الذين قدموا أعمالا شهد لها النقاد والجمهور، سواء في تونس أو في سوريا التي عمل بها لسنوات، أو مصر التي كان قد حضر إليها مؤخرًا لإعداد خطة عمل لمسلسل تليفزيوني جديد .
شوقي الماجري من مواليد نوفمبر 1961، حقق شهرة عربية واسعة لإخراجه عددا من الأعمال العربية والعالمية، منها مسلسل "دقيقة صمت" و "حلاوة الروح" و"أبناء الرشيد"، و"أسمهان" و"الاجتياح" الذي حصل من خلاله على جائزة إيمي العالمية كأفضل مسلسل أجنبي، و"الأرواح المهاجرة" و"هدوء نسبي" وفيلم "مملكة النمل".
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