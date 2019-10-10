رشيد مشهراوي ناعيًا المخرج شوقي الماجري: ستبقى بالذاكرة حاضرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

"لروحك السلام. ستبقى بالذاكرة حاضرًا"، بتلك الكلمات نعى المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري الذي توفي عن عمر ناهز الـ 58 عامًا إثر أزمة قلبية، فجر اليوم الخميس بالقاهرة.

وقال مشهراوي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "من ولد بتونس ويعمل بها وبالأردن ومصر وسوريا، ويتعامل مع قضايا عربية اجتماعية وسياسية وتاريخية، وأحبه الفنيون والجمهور، واستطاع التعامل مع قضايا فلسطين وحرب العراق، وأيضا قصة الراحلة أسمهان، لا يكون إلا الفنان والإنسان شوقي الماجري".

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وتابع: "الماجري صدمنا بصدمة قلبية ورحل اليوم، ورحيله فاجع وصادم، وفقدانه مؤلم؛ لأنه فقدان تونسي مصري أردني سوري لبناني، وأيضا لفلسطين التي كانت حاضرة دوما بأعماله سواء في فيلم (مملكة النحل)، أو بمسلسله الأهم (الاجتياح) عن المقاومة الفلسطينية واجتياح الاحتلال لمخيم جنين".

واختتم المخرج الفلسطيني حديثه موجها رسالة إلى الراحل، وقال: "لروحك السلام وستبقى بالذاكرة، حاضرًا بصورتك، وصوتك في أعمالك الفنية وفي روحك الجميلة".

الماجري نال جائزة الأيمي كأفضل مسلسل أجنبي عن "الاجتياح"، وأخرج مسلسلات "أسمهان، نابليون، المحروسة، وسقوط حر" ونال وسام الاستحقاق التونسي عام 2016