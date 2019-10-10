مي الغيطي تقابل منة شلبي وآسر ياسين في مسلسل من 10 حلقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قالت الفنانة مي الغيطي إنها تستعد للمشاركة في بطولة عمل تليفزيوني جديد، من إخراج محمد شاكر خضير.
وأضافت مي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "هبتدي تصوير مسلسل من إخراج محمد شاكر خضير، وهو من أكثر المخرجين الموهوبين الذين أحب العمل معهم، ومتحمسة للعمل جدًا لأنه من بطولة منة شلبي وآسر ياسين".
وأشارت مي إلى أن المسلسل مكوّن من 10 حلقات، وأنها سبق وقدمت مسلسل "زودياك"، والذي وقعت أحداثه في 15 حلقة فقط، ولاقى نجاحًا كبيرًا.
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