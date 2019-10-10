تراند اليوم : بعد صدامه مع إليسا... نانسي عجرم توجه رسالة إلى تركي آل الشيخ...

بعد واقعة التصادم بين الفنانة اللبنانية إليسا وتركي آل الشيخ، وجهت نظيرتها نانسي عجرم رسالة إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية

وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد نشر هذا الأسبوع مقطع فيديو لنانسي عجرم، قبل مشاركتها في "موسم الرياض"، وغرد لها "زي ما أنتي سعيدة بتواجدك في المملكة، أهل السعودية سعيدين فيك وجمهورك في انتظارك، أهلا وسهلا في بلد الخير، وننتظر حفلة منك تكسر الدنيا".

من ناحيتها، ردت نانسي عجرم على تغريدة تركي آل الشيخ، برسالة جاء فيها "الشكر الكبير لحضرتكم معالي المستشار على سعيكم الدائم وجهودكم بتقديم أحلى الحفلات، وأنا متشوقة كثيرا التقي جمهوري بالمملكة العربية السعودية، وإنشاء الله بتكون حفلة من العمر بموسم الرياض، محبتي دايمًا للسعودية والجمهور السعودي".

وستحيي نانسي عجرم حفلا غنائيا، ضمن "موسم الرياض"، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسيشاركها فيه المطرب المصري تامر حسني.

وكان صدام قد وقع بين إليسا ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عبر موقع "تويتر"، في الفترة الماضية، حول عدم مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني السعودي.

ودخل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، في سجال وجدال مع الفنانة إليسا، وصلا إلى حد إحراجها أمام الملايين من متابعيها، بحسب وصف وسائل إعلام عربية.

بدأت القصة، عندما كتب أحد متابعي تركي آل الشيخ تغريدة، طالبه فيها باستدعاء إليسا إلى حفلات موسيقية في السعودية، وأرفق التغريدة بحسابات تركي آل الشيخ وإليسا.

وقال المتابع: "أميرة الإحساس تكفى معاليك، كملها بملكة الإحساس إليسا... والله بيكون أجمل إحساس بالكون وبتولع الرياض مشاعر".

وردت إليسا على التغريدة، بقولها: "عندما تريد أن تراني في حفلة موسيقية، سيحدث ذلك إذا كان الوقت مناسبا".

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وتابعت: "ليس عليك أن تطلب ذلك من أي شخص، لأنني في المكان الذي أستحق أن أكون فيه".

وأتى رد تركي آل الشيخ سريعا، بقوله: "لهذا لم تستحق أن تدعي".

ثم ردت المطربة اللبنانية إليسا على تعليق تركي آل الشيخ الصادم، بقولها: "أشكرك معالي المستشار... ليست مشكلتي إذا ما تم فهم كلامي بطريقة مغايرة... لكن لا يوجد شيء يمكنه أن يغير من محبتي للشعب السعودي".

ورد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ردا صارما، قال فيه: "ما ننتظر محبتك... محبتك اجعليها لنفسك، ولا شكر على واجب".

ونشرت بعدها إليسا، تغريدة منفصلة، قالت "أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها، والوقت الذي ترونه مناسبا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة".

ورد تركي آل الشيخ على تغريدة إليسا، بقوله: "نعم هكذا بكل وضوح، في الوقت الذي تراه المملكة ونراه مناسبا، عندما نطلبك تكونين جاهزة".