محمد هنيدي يصل لعزاء الفنان طلعت زكريا

حضر النجم محمد هنيدي لعزاء النجم طلعت زكريا في مسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة.
جدير بالذكر ولد الفنان طلعت زكريا في محافظة الإسكندرية بعام 1960، ودرس التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون
وأثناء دراسته في المعهد، وتحديدًا بعام 1982 شارك زكريا في مسرحية استعراضية اسمها "الشخص"، وهي مسرحية تمصبغها بطابع مصري شعبي، وهي من إعداد الشاعر أمل دنقل عن مسرحية لبنانية تحمل الأسم نفسه وكانت قد عرضت في عام 1968، وهي من بطولة المطربة فيروز.
وغيب الموت الفنان طلعت زكريا بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز الـ58 عامًا.
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