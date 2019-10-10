أشرف زكي يتلقى عزاء طلعت زكريا برفقة أسرته

حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تلقي عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي أقيم مساء اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وحرص على حضور العزاء عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة هنا الزاهد وعلي ربيع وغيرهم.

يشار إلى أن الفنان طلعت

زكريا توفى ظهر يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز الـ 58 بعد تعرضه لأزمة صحية، وتم نقله على أثرها لإحدى المستشفيات، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.