علي ربيع يصل إلى عزاء طلعت زكريا

وصل الفنان علي ربيع إلى عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، والمقام بمسجد الحامدية الشاذلية، بالجيزة.
يذكر آخر أعمال النجم طلعت زكريا فيلم "حليموأسطورة الشواطئ"، وهو من تأليف محمد فضل، وإخراج محمد سعيد، وبطولة كل من طلعت زكريا، ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومى فؤاد، روان الفؤاد، دينا، كريم أبو زيد، رامى غيط، خالد حمزاوي، نور الكاديكي، هبه السيسى، عمر وأميمة طلعت زكريا، عمرو صحصاح، طاهر بدر.
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