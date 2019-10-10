ليمار وآسر مفاجأة لؤي في أغنيته الجديدة "الليلة سهرانين"

طرحت شركة "مزيكا" على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الالكترونية، أغنية الفنان لؤي الجديدة "الليلة سهرانين" وتجمع الأغنية للمرة الأوى بين كل من "ليمار وآسر لؤى".



وقال الفنان لؤي في تصريحات صحفية:"لاحظت أن ليمار وآسر لديهما حب وعشق للموسيقى منذ صغرهما ودائمًا ما يستمعون ويرددون أغنياتى وفى يوم ذهابى إلى الإستوديو لتسجيل أغنية "الليلة سهرانين" أصر كل من ليمار وآسر

على الذهاب معى وأثناء وجودهما قاما بترديد الأغنية فعرضت على الموزع محمد شفيق مشاركتهما معى في تسجيل الأغنية".



وأضاف لؤي: "فوجئ الموزع الموسيقي محمد شفيق بهذا العرض ولكنه نال إعجابه، وبالفعل قام ليمار وآسر بمشاركتى في الغناء ونالا إعجاب الجميع".

وتابع لؤي: "أردت من خلال هذه الأغنية تقديم فكرة

جديدة لمعنى الأغنية الاجتماعية بدلًا من أغنية مخصوصة للأطفال ومن الممكن أن تعجب الكبار والعكس صحيح، فلذلك قدمت أغنية تجمع بين الفكرتين واستعنت بــ "ليمار وآسر" في الغناء معى، حيث أننا نفتقد الأغنيات التى تخص الأسرة.

وأكمل :"من جانبى أشكر كل المسئولين في شركة "مزيكا" على إخراج هذا العمل الفنى بهذا الشكل الرائع متمنيا إعجاب الجمهور به ومشاهدة هذه التجربة الجديدة.. أغنية "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى وألحان محمود انور وتوزيع محمد شفيق".

