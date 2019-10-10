ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الفنان اللبناني ​زياد برجي​ بدأ التحضيرات لفيلمه الجديد وهذه المرة ستكون التحضيرات مكثفة خصوصا من خلال التمارين الرياضية التي يتابعها بكثافة وسيتضمن الفيلم اغنيتين لزياد.

ويحضر زياد ميني البوم مصري سيصدر ببداية العام المقبل، ويتعاون فيه مع عدد من الملحنين المصريين وايضا مع الكاتب امير طعيمة ومع احمد ابراهيم كموزع موسيقي.

ويجتمع زياد برجي والممثلة اللبنانية باميلا الكيك في فيلم واحد بعنوان "يوم إيه يوم لا"، وسيطرح في دور العرض السينمائية في فترة عيد الميلاد.

ووسط تكتمّ شديد على العمل نشرت الممثلة باميلا الكيك صورة جمعتها ببرجي عبر حسابها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها قائلة: "قريبا مع الفنان زياد برجي..يوم إيه يوم لا".

وبدوره كشف الفنان زياد برجي عبر حسابه الخاص عن أن فيلماً سيجمعهما وسيطرح في عيد الميلاد، ونشر صورة عبر حسابها الخاص وعلّق قائلاً: "هل أنتم جاهزون؟.. نحن كذلك، دعوني أتلقى تعليقاتكم وتوقعاتكم، وأرسلوا لي ما تودون مشاهدته. فيلم عيد الميلاد".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- زياد برجي يبدأ تحضيرات مختلفة للفيلم وميني ألبوم مصريخاص "الفن"- شيراز ترفع شكوى ضد قمر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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