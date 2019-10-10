خاص "الفن"- شيراز ترفع شكوى ضد قمر بالنيابة العامة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت معلومات خاصة لموقع "الفن"، أن ​الفنانة شيراز​ تقدّمت بشكوى مباشرة لدى النيابة العامة في جبل لبنان، ضد ​الفنانة قمر​ التي هاجمتها من خلال إنستغرام ووصفتها بالمتحولة جنسياً، وإتهمتها بتحريض المدعوة نجوى خليق الله عليها، وإسمها الفني "​أنجي خوري​".

وتقول المعلومات لموقعنا إن قمر لديها إثباتات تؤكد قيام شيراز بتشكيل مجموعات على "واتساب" للتحريض عليها، إثر أزمة حصلت قبل فترة نتيجة تعاون قمر مع المنتج فهد الزاهد، الذي كان يتبنى في المرحلة الماضية إنتاجات شيراز، وقد تحوّلت الشكوى الى فرع مكافحة جرائم المعلوماتية.

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