تمكين المرأة عنوان مجموعة المُصمّم نجا سعادة الجديدة

قدّم المُصمّم نجا سعادة مجموعته الجديدة لفساتين السهرة لعام 2020 ضمن أسبوع الموضة العربيّ في دبي بنسخته التاسعة.

إختار نجا “Spirit of the Time” إسماً لمجموعته التي استوحى لرسم تصاميمها من مكانة المرأة على مرّ الزمان، إذ يراها مصدر القوّة والإلهام.

وفي زمن عنوانه العريض تمكين النساء، دعا نجا المرأة للتمسّك بجذورها والحفاظ على هويّة خاصّة تُرسّخ حضورها ومكانتها في المُجتمع، مُعتبراُ أنّ تطوّر المرأة وتمكينها ينطلق من ثباتها، تماماً كالشجرة التي تستمدّ قوّتها من جذورها.

مجموعة “Spirit of the Time” تتألّف من 25 فستان سهرة أضف إلى فستان زفاف طغى عليه الطابع الملوكيّ الذي تميّز به نجا سعادة، تجمع بينها رسوم مُطرّزة ترمز إلى الجذور والأغصان وتعكس مصدر وحي هذه المجموعة والتي جاءت قصّاتها منوّعة من الكلاسيكيّة إلى الـVictorian” ” إلى الـ”Mermaid” والـ”Princess Cut”

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و الـ “Jumpsuit” و الـ “Cape” و الـ”Plisse” إستوحاها من حقبات مختلفة كالثلاثينات والخمسينات والسبعينات وعصور منوعّة كالعصر الرومانيّ والقرون الوسطى برمزيّة لروح المرأة الحاضرة في كلّ العصور.

لجاْ نجا أيضاً إلى تزيين بعض فساتينه بالكشكش الذي يجعلها أكثر فخامة فتصبح منفوشةً بشكل ملحوظ جامعاً بذلك بين نعومة الخمسينات وعصريَة الألفيّات.

إعتمد نجا في هذه التصاميم أنواعاً مُختلفة من الحرير (التافتا والموسلين والكريب جورجيت واللوريكس والتول وغيرها…) طغى عليها التطريز اليدويّ النافر بالسواروفسكي والباييت والخرز .

برز في هذه المجموعة اللون الأخضر بدرجاته الحيويّة كالأخضر المائيّ، والداكنة كالأخضر الزمرّديّ. كما حضر اللون الأحمر القويّ ومُشتقّاته من الورديّ الهادىء إلى الفوشيا الجريء، وغيرها من الألوان الكلاسيكيّة كالأسود والفضيّ والذهبيّ…

وعن هذه المجموعة، قال نجا سعادة: “Spirit of the Time” مُهداة للمرأة التي تمكّنت بفضل جذورها من التطوّر والـتأثير بإيجابيّة على مُجتمعها الصغير والكبير، فأحدثت فرقاً تخطّى زمنها”.

حضر العرض مجموعة من النجمات نذكر من بينهنّ جويل ماردينيان وستيفاني صليبا ونسرين طافش وريتا حرب وسالي جريج.