خواكين فينيكس يؤكد استعداده لعمل سلسلة عن شخصية الجوكر

صرح الممثل الأمريكي خواكين فينيكس أنه علي استعداد أن يقدم سلسلة من الأفلام حول شخصية الـ Joker بعد أن لاقي الفيلم النجاح منذ طرحه منذ أيام قليلة في دور العرض المختلفة حول العالم.

وأكد فينيكس أنه على استعداد القيام بأى شيء، بمساعدة من المخرج الأمريكي تود فيليبس، وأنه سيكون من المثير العمل من جديد على الشخصية.

وأضاف فينيكس أنه من كان من الممكن أن يكون هو والمخرج تود فيليبس لا يزالون يصورون الفيلم، لأن الشخصية لا يوجد لها نهاية، ويمكننا أن نضيف الكثير إليها.

وكان قد حصل فيلم الـ Joker على تقييمات وصلت إلى 9.0 على موقع IMDB، وأصبح إجمالي الإيرادات 258 مليون و 104 ألف دولار، منذ طرحه بدور العرض المختلفة يوم 4 أكتوبر الجاري.

وبالرغم من الآداء الكبير الذى ظهر به الممثل العالمي خواكين فينيكس فى تجسيد شخصية الجوكر فى الفيلم، إلا إنه لم يحظي على إعجاب الكثيرين ممن شاهدوه لزيادته نسبة الاكتئاب عند الكثير من الاشخاص بسبب تفاصيل مشاهده المظلمة والتي ركزت بشكل كبير على نقطة تحول الشخصية الرئيسية من شخص عادي لشخص يسعي للانتقام.

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فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوي على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة انتاج الفيلم 55 مليون دولار أمريكي، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر

الفيلم سبق وعرض في عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوي على الكثير من مشاهد العنف.



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