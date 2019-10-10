شيرين رضا تودع طلعت زكريا بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة شيرين رضا الفنان طلعت زكريا، الذي توفي الثلاثاء بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 59 عاما، وكتبت شيرين رضا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "طلعت زكريا الله يرحمك يا من أمتعتنا بالضحك على مدار السنين".

وتوفى الفنان الكوميدى طلعت زكريا بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاما، الثلاثاء، حيث تدهورت حالته الصحية وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب فى أحد شرايين المخ ما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذي تم عرضه في السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك في بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكي.



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