إيمي طلعت زكريا تتعرض للاغماء أثناء تشييع جثمان والدها

تعرضت الفنانة إيمي طلعت زكريا للإغماء لعدم تحملها مشهد وداع وفراق والدها أثناء تشييع جثمانه من مسجد العمرى بالإسكندرية، وساندها صديقاتها في طريقها إلى المقابر.

وشارك عدد من النجوم فى تشييع الجثمان منهم، هنا الزاهد، أحمد فهمي، إلهام شاهين، بوسي شلبي، أحمد رزق، طارق عبد العزيز، أشرف زكي، محمود قابيل.



كان الفنان الكوميدي طلعت زكريا قد توفى الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية، وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك، ومن المقرر أن تتلقي أسرة الفنان العزاء فيه مساء غد الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين.

وكانت آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطيء" الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهي طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكي.



يذكر أن طلعت زكريا مواليد عام 1960 فى الإسكندرية، وفى سبتمبر 2007 أصيب بإلتهاب فى أحد شرايين المخ، ما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافي منها لاحقا وله العديد من الاعمال السينمائية الناجحة منها طباخ الريس، ابو على، سيد العاطفي، حرمية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز وغيرها من الأعمال الفنية الخالدة.

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