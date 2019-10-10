محمد إمام يستأنف تصوير "لص بغداد" الأسبوع المقبل

يستأنف الفنان محمد إمام، السبت المقبل، تصوير أحداث فيلمه الجديد "لص بغداد"، بعد توقف التصوير أول أمس لتغيير بعض الديكورات.

وقال المخرج أحمد خالد موسي إنه أوقف التصوير منذ يومين لتغيير بعض الديكورات، فضلا عن إجراء عمليات المونتاج للمشاهد المصورة خلال الفترة الماضية لإرسالها إلى الجرافيكس.

وأضاف موسى أنه من المقرر أن يستأنف التصوير السبت المقبل، حيث لم يتبق له سوى خمسة أيام تصوير وينتهي من العمل كاملا، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى دبي لتصوير بعض المشاهد هناك منتصف الشهر الجاري.

"لص بغداد" بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، وأمينة خليل، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق.. من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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