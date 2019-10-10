إيمي طلعت زكريا تودع والدها بكلمات مؤثرة عبر "إنستغرام"

ودعت الفنانة إيمى طلعت زكريا والدها الذي رحل عن عالمنا ظهر أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 59 عاماً بعد صراع مع المرض، وذلك بكلمات مؤثرة عبر حسابها على إنستغرام.

إيمي طلعت زكريا كتبت قائلة: "مع السلامة يا نور عيني أشوفك قريب في الجنة، ربنا يرحمك يا حبيبي ويصبرني على فراق حضنك.. هتوحشني يا طاطا".

ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ، مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافي منها لاحقا، وتشيع جنازة الفنان الراحل وتشيع جنازة طلعت زكريا بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء من مسجد العمري بمنطقة العطارين في الإسكندرية، حيث غادر الجثمان المستشفي من القاهرة منذ قليل متجها إلى الإسكندرية.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذي تم عرضه في السينمات في ديسمبر 2017، وشارك في بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.

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