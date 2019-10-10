"ولاد رزق 2" يضيف 107 آلاف لإيراداته ويسجل 97 مليونًا منذ عرضه

اقتربت إيرادات فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز من الوصول إلى 98 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه في السينمات، حيث وصل اجمالي ما حققه إلى 97,051,076، بعدما أضاف هذا الأسبوع مليوناً و 171 ألف جنيه ليكون الفيلم مرشحاً بقوة للوصول الي 100 مليون جنيه ايرادات كثاني فيلم يحصد هذا الرقم بعد "الفيل الأزرق 2".

ويشارك في بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوي وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصري وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفي وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثاني بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

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