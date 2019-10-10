شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج تسبب فى عمل إلهام شاهين مع الزعيم بـ "الهلفوت".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إلهام شاهين إنها تعاونت في بدايتها في أحد الأعمال الدرامية مع المخرج محمد فاضل، وهو السبب بأن عادل إمام اتصل بها وقال لها:" أنا شوفتك في مسلسل مع المخرج محمد فاضل وكان أدائك مختلف"، وطلب انضمامي لفيلم "الهلفوت"، مضيفة:" فأنا بشكر استاذ محمد فاضل اني شاركت في عملين اعتبرهم من اهم اعمالي".

وقالت الفنانة وفاء عامر ان رغم عدم عملها مع المخرج محمد فاصل الا انها تعتبر نفسها عملت في كل اعماله لانها تعلمت القيم من اعماله قائلة، "خلتني أبوس يد والدي كل يوم الصبح قبل ما أنزل المدرسة، بسبب مسلسل بابا عبده".

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وأعرب المخرج محمد فاضل عن سعادته بتكريم مهرجان الاسكندرية السينمائى قائلا، بحمد ربنا أن الواحد لحق وشاف تكريمه بنفسه، ولقائنا اليوم هو تكريم آخر وجعل الدرع الذى حصلت عليه حي وله قيمة ومعنى".

ويحضر ندوة تكريم المخرج محمد فاضل الآن، عدد كبير من نجوم الفن منهم، زوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، الفنانة الهام شاهين، الفنان محمود قابيل، السيناريست فيصل ندا، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، المخرج علي عبد الخالق، المخرج علي بدرخان، المخرج هاني لاشين، المخرج عمرو عابدين، المخرج كمال عبد العزيز، الفنانة منال سلامة.