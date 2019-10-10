شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات الفن يحتفلن بتكريم نبيلة عبيد بمهرجان الأسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كرم فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما ومهرجان الأسكندرية النجمة نبيلة عبيد عقب انتهاء ندوتها التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة 35 لمهرجان الأسكندرية.

وصعدت نجمات الفن لتقديم التهنئة لها والتقطن صور تذكارية معها منهم، رجاء الجداوي، الهام شاهين، لوسي، لبلبة، نشوي مصطفي، وفاء عامر وغيرهم.

وقالت النجمة إلهام شاهين، إن هناك العديد من المواقف الإنسانية التى جمعتها بالنجمة نبيلة عبيد، حيث كانت مريضة فى يوما ما، وظلت تحدثها ليلا ونهارا، وتسألها عن العلاج التى تتناوله، وهل من الممكن أن تأتى لها بعلاج أخر فى حالة عدم إرتياحها، معلقة :"كانت نبيلة إنسانة يملؤها الحنان، فهى تستحق لقب نجمة الإنسانية وليست نجمة مصر الأولى فقط".

واتفقت معها النجمة وفاء عامر، والتى سردت موقف مشابه حدث لها مع نبيلة عبيد، بل وعلقت قائلة : "نبيلة عبيد بالفعل هى ملكة الإنسانية ".

وقالت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، إن نبيلة عبيد بالفعل هى صديقة الكل وحبيبة الكل فى الوسط الفنى، وأنا بحبها جدا جدا، ولولاها لأصبحت عانسا حتى الآن فقد تعرفت على زوجى وشريك حياتى الراحل من خلالها".

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وقالت نبيل عبيد خلال ندوة تكريمها بالدورة ال35 لمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، والتى يديرها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، والسيناريست مصطفى محرم، إن بداياتها كانت من خلال أفلام "المماليك"، والذى ناقش دور الطاغية والمستبد فى حكمه، وبعدها قدمت "رابعة العدوية"، وسردت من خلاله إحدى أولياء الله الصالحين، ثم "زوجة من باريس"، وتحدثت من خلاله عن الزوجة التى تأتى من مجتمع منفتح ثم تصطدم بالمجتمعات المغلقة.

وأوضحت أن هناك عدد كبير من المخرجين وقفوا بجانبها فى مقدمتهم المخرج على عبد الخالق، والذى قدمت معه 5 أفلام، وكذلك المخرجين حسين كمال وعاطف الطيب وأشرف فهمى ويوسف شاهين.

حضر ندوة تكريم النجمة الكبيرة نبيلة عبيد عدد كبير من نجوم الفن وضيوف المهرجان منهم إلهام شاهين ولبلبة وفردوس عبد الحميد ومحمود قابيل ووفاء عامر ورجاء الجداوى وأحمد عبد العزيز وزوجته الصحفية دينا شرف الدين وبوسى شلبى وغادة إبراهيم ، والمخرجين على عبد الخالق وإيناس الدغيدى وعصام الشماع وأشرف فايق وأحمد عاطف، والإعلامية سهير شلبى، والمنتج محمد فوزى، والمنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما، وخالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، ومدير التصوير رمسيس مرزوق، ومدير التصوير سمير فرج، والناقد الكبير كمال رمزى.