أغنية مهرجان الجونة.. "حبيبى ياليل" لــــ "أبو" على محطات الراديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب "أبو" أغنية حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى الدولى فى دورته الثالثة.. وهى بعنوان "حبيبى ياليل" وقد تم طرحها على المتاجر الإلكترونية وأيضا على محطات راديو ومنها نجوم FM وراديو 9090 FM وردايو النيل "نغم – ميجا – هيتس". أغنية "حبيبى ياليل" قدمها أبو فى حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى ولاقت إعجاب جميع الحاضرين من النجوم وتفاعلوا بغنائها وبترديد كلماتها معه.. أغنية "حبيبى ياليل" كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال.. ويقول مطلعها:.. حبيبى ياليل مغلبنى .. وقلبى مطاوعه وسايبنى وقربه وبعده.

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