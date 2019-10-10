شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طرح كليب محمد سرور "كل شىء مسموح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طرح محمد سرور فيديو كليب بعنوان "كل شيء مسموح" ، وهو الكليب الذي تم تصويره مع المخرج فادي حداد في بيروت خلال يوم واحد فقط، وهو ما يعتبر انجازاً، نظراً لتنوع المشاهد والأحداث في هذا الفيديو كليب الغني انتاجياً وفكرياً ، فهو أشبه بقصة رومانسية قصيرة .

"كل شيء مسموح" يعتبر عودة قوية لمحمد سرور ، من كلمات محمد شكري ، ألحان محمد سرور ، توزيع وميكس zoom ، ماسترينج عمار خاطر .

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