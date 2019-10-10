شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاضل فى ندوة بمهرجان الإسكندرية: بحمد ربنا إنى شفت تكريمى بنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المخرج محمد فاضل عن سعادته بتكريم مهرجان الإسكندرية السينمائى له قائلا، بحمد ربنا إن الواحد لحق وشاف تكريمه بنفسه، ولقاؤنا اليوم هو تكريم آخر وجعل الدرع الذى حصلت عليه حيا وله قيمة ومعنى".

وأضاف خلال ندوة تكزيمه علي هامش فعاليات مهرجان الاسكندرية، التكريم لم يكن مجرد لقب ودرع، لكنه متحقق اليوم بشكل حى متمثل في القامات الفنية والثقافية الحاضرين، كما أتوجه بالشكر إلى رئيس المهرجان الأمير أباظة، على هذا التكريم.

ويحضر ندوة تكريم المخرج محمد فاضل الآن، عدد كبير من نجوم الفن منهم، زوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، الفنانة الهام شاهين، الفنان محمود قابيل، السيناريست فيصل ندا، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، المخرج علي عبد الخالق، المخرج علي بدرخان، المخرج هاني لاشين، المخرج عمرو عابدين، المخرج كمال عبد العزيز، الفنانة منال سلامة