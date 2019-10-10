سعد لمجرد يتجاوز 35 مليون مشاهدة بكليب «يخليك للي».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استطاعت أغنية «يخليك للي» للفنان سعد لمجرد أن تحقق 34 مليونا و808 آلاف، مقتربة من 35 مليون مشاهدة في غضون أقل من شهر، بعد طرحها يوم 18 سبتمبر الماضي على موقع يوتيوب، حيث تداول محبي ومتابعي الفنان المغربي، الأغنية بكثافة فور طرحها.

وكان الفنان المغربي سعد لمجرد، قد طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم «يخليك للي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد فترة من الترويج للأغنية على السوشيال ميديا.

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من ناحية أخرى، حقق دويتو الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب “انساي” ليصل إلى أكثر من 150 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 17 يوليو الماضى.

واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.