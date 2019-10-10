محمد إمام يجسد "أسطورة الجيش المصري" في فيلم جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري محمد إمام دخوله مشروعا سينمائيا جديدا يُجسد فيه دور أحد أبطال الجيش المصري، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام" صورة له.

وعلّق قائلاً: "مشروع ظهر فجأة.. عن بطل مفاجأة.. انتظروني إن شاء الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصري إبراهيم الرفاعي.. توكلنا على الله.. اللي جاي ماجاش زيه".

ويواصل إمام تصوير فيلم "لص بغداد" بمنطقة وسط البلد، والذي يجسد فيه شخصية "يوسف الراوي"، وهو رجل يبحث عن كنز مفقود في مغامرة كوميدية، كما يتضمن الفيلم مشاهد "أكشن "عنيفة وخطرة.

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ويشارك في بطولة "لص بغداد "مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم فتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومن تأليف: تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون سينمائى بينهما.

يذكر أن آخر عمل قدمه محمد إمام على شاشة التلفزيون كان مسلسل "هوجان"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه وشاركه البطولة الفنان صلاح عبدالله ورياض الخولي.