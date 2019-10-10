حلا شيحة تكشف نوع الرجل الذي تفضله.. هل تعيش قصة حب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة حالة من التساؤلات بين جمهورها حول فيما إذا كانت تعيش قصة حب جديدة وذلك بعد مقولة نشرتها عبر صفحتها على إنستغرام.

حلا في حديثها عن علاقة الارتباط قالت إن المرأة لا تحب ذلك الرجل الذي يستأذن ليدخل حياتها، مضيفة "دغدغ الباب يا ‏ابني وتوكل على الله"، وحظيت هذه المقولة بإعجاب الفنانة المصرية وعلقت عليها "حلوة"، لتوضح لجمهورها ‏نوعيتها المفضلة من الرجال.

ورأى متابعون أن حلا شيحة أصبحت أكثر جرأة وثقة بالنفس في أي شيء يثير إعجابها سواء في إطلالاتها في المهرجانات أو جلسات التصوير أو اهتماماتها الخاصة، رغم الانتقادات التي تطالها في الآونة الأخيرة.

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وأشار آخرون إلى أن المقولة التي نشرتها الفنانة يتضح من خلالها أنها تعيش قصة حب جديدة؛ لأنها بينت نوع الرجل الذي تفضل الارتباط به بعد انفصالها عن زوجها الكندي يوسف هاريسون الذي استمرت علاقتها به قرابة الـ 12 عامًا وأنجبا فيها 4 أبناء.

وعلق متابعون أن الفنانة وضعتهم في حيرة؛ لأن المقولة جاءت بعد أن قالت قبل أيام قليلة إنّ الماضي انتهى وإنّها تفكّر فى مستقبلها، بجانب حذف صور زوجها الكنديّ وأبنائها، من حسابها على إنستعرام.

وتبقى شيحة محط أنظار جمهورها بشكل دائم؛ فلم تسلم من الشائعات المتعلقة بارتباطها، خاصة وأنه قد انتشرت شائعة بسرعة "البرق" في شهر آب الماضي، حول دخولها بعلاقة حب مع الفنان محمد رمضان، غير أن الفنانة لم تصمت إزاءها واعتبرتها "شائعة مضحكة"، لافتة إلى أن رمضان صديق عزيز تكن له ولأسرته كل احترام و تقدير.

وجاء حديث الجمهور وقتها بعد أن شاركت شيحة مع رمضان في بطولة مسلسل "زلزال" وهو العمل الأول الذي عادت من خلاله ‏بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، خلال شهر رمضان الماضي‎.