سيلينا غوميز بمنزل نايل هوران.. والشائعات حول طبيعة علاقتهما تتزايد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت شائعات وجودِ علاقةٍ رومانسيّةٍ تجمع بين المُغنّيين العالميّين نايل هوران وسيلينا غوميز من جديد، وذلك بعدما شوهدت الأخيرة وهي تدخل منزل نايل في عُطلة نهاية الأسبوع الماضية.

فقد التقطت عدسات الباباراتزي صور سيلينا وهي ترتدي شورت دنيم نسقته مع تيشيرت أبيض فضفاض من علامة Urban Outfitters بلغ ثمنه 39 دولارًا وحملت حقيبة لوي فيتون ضخمة وبيدها كيس البقالة.

ولم يكن هذا السبب الوحيد الذي كان وراء انتشار شائعات وجودِ علاقةٍ عاطفية بين النّجمين، بل في يوم الخميس الماضي انتشرت صورةٌ لهما وهُما في عشاءٍ مع مجموعةٍ من أصدقائهما وكان نايل يلفّ يده حول كتف سيلينا.

لكن أحد المصادر المقربة منهما، صرح بأن سيلينا ونايل لا يتواعدان، وهُما أصدقاء فقط، ولطالما كانا صديقين مُقرّبين وأبقيا التواصل بينهما على مدار السنين الماضية.

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وفي ليلة العشاء نفسها، دعمت سيلينا المُغني الشاب عن طريق مُشاركة أغنيته الجديدة عبر حسابها في إنستغرام، وفي يوم الأربعاء الماضي نشر هوران صورة عملاقة لسيلينا من الشّارع وهو يقف أمامها.

يُذكر أن شائعات مواعدة النجمين جاءت بعد أقل من أسبوعين من زواج حبيب سيلينا غوميز السّابق المُغنّي الكندي العالمي جاستين بيبر من عارضة الأزياء الشهيرة هايلي بالدوين.

كما يشار إلى أنّه انتشرت شائعات مماثلة عن سيلينا ونايل منذ 4 سنوات عندما شوهدا في وضعٍ حميمي في حفلة عيد ميلاد جينا ديوان لكنّهما نفيا حينها وجودِ علاقةٍ رومانسيةٍ بينهما وقالا إنهما مُجرّد أصدقاء.