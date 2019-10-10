شوقي الماجري يصدُم الوسط الفني برحيله









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فوجِئ الوسط الفني والإعلامي بخبر الوفاة المفاجِئ للمخرج التونسي شوقي الماجري الذي رحل إثر ذبحة قلبية في منزله الكائن في القاهرة ليرحل عن عمر ناهز الـ 57 عاماً.

وهو طليق الممثلة الأردنية صبا مبارك ولديهما ابن واحد اسمه عمار ولد في 28 مارس 2004. وحائز على عدة جوائز أهمها جائزة أدونيا 2008 كأفضل مخرج عن مسلسل "أسمهان"، جائزة أدونيا 2009 كأفضل مخرج عن مسلسل "هدوء نسبي"، وجائزة ايمي كأفضل مسلسل أجنبي عن مسلسل "الاجتياح".

وفيما نعاه مؤكداً الخبر صديقه المحامي الحبيب بن زايد في اتصال لراديو "ميد" التونسي، ذكرت المواقع الإخبارية أن آخر سفراته كانت إلى العاصمة اللبنانية بيروت منذ أسبوعين. علماً أن الراحل اشتهر بعمق أعماله التي كان آخرها مسلسل "دقيقة صمت".

أصدقاء الراحل لا يزالون تحت وقع صدمة موته المفاجِئ وباشروا برثائه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم يحمل اسمه #شوقي_الماجري، حيث عبّروا عن حزنهم لوداع مخرج عربي أبدع بعطائه الفني, فيما نعاه تلفزيون "سوريا" مستعرضاً سيرته وأعماله بفيديو نرفق رابطه أدناه.



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في سيرته الذاتية:

هو مخرج تلفزيوني وسينمائي تونسي قام بإخراج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية.

ولِدَ في العاصمة تونس في منطقة باب سويقة، والده كان نجارًا ويعمل في شركة لصناعة الأثاث "الموبيليا"، ولديه تسع أخوة وهو أصغرهم،

درس الابتدائية بمدرسة "نهج المشنقة" ثم انتقل في الثانوية إلى مدرسة "المعهد الصادقي".

انتقل في العام 1994، لدراسة الإخراج في بولندا، وحصل على درجة الماجستير من المعهد الوطني للسينما والمسرح والتلفزيون‏ في وودج، وهو واحدٌ من المعاهد المرموقة في أوروبا تخرج منه المخرج العالمي رومان بولانسكي.

أعماله

أخرج العديد من الأفلام القصيرة بما في ذلك "La Poste" و"The Smell of Islam" و "Orliano" و "Clé de sol"، وأظهرت هذه الأفلام إتقانه وموهبته المبتكرة، مما جعل منه اسمًا مطلوبًا لجميع المنتجين.

ودخل في العام نفسه إلى عالم الدراما بإخراجه لمسلسل "أخوة التراب" بجزئه الثاني وهو نص لحسن يوسف، وقد قدمه كمخرج فذ في الساحة الفنية.

في التلفزيون

اخوة التراب الجزء الثاني 1998

تاج من شوك 1998

عمر الخيام 2002

الأرواح المهاجرة 2002 عن رواية الكاتبة إيزابيل أيندي بيت الأرواح

شهرزاد الحكاية الأخيرة 2004

الطريق الوعر 2005

أبناء الرشيد 2006

الاجتياح 2007

أسمهان 2008

أبو جعفر المنصور 2008

هدوء نسبي 2009

توق 2011 عن رواية الأمير بدر بن عبد المحسن

نابليون والمحروسة 2012

حلاوة الروح 2014

سقوط حر 2016

دقيقة صمت 2019

في السينما

مملكة النمل 2012

