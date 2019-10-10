شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم 5 أعمال للمخرج التونسى الراحل شوقى الماجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى في ساعات الصباح الأولى من اليوم المخرج التونسى شوقى الماجرى عن عمر يناهز الـ 58 عام إثر أزمة قلبية مفاجئة في القاهرة، حيث ولد الماجرى في 11 نوفمبر من عام 1961، بـ منطقة باب سويقة التونسية، والده عمل في النجارة وكان له 9 أشقاء هو أصغرهم، كما أن الماجرى هو طليق الممثلة الأردنية صبا مبارك، وله منها طفل يدعى عمار ولد في عام 2004.

الماجرى سافر إلى بولندا في 1994 لدراسة الإخراج، واشتهر الماجرى بالكثير من الأعمال الدرامية سواء المصرية أو العربية ، وقام الماجرى بإخراج 16 مسلسل، آخرها دقيقة صمت الذى طرح في خلال رمضان 2019، وفيلم واحد يدعى مملكة النمل طرح في عام 2012 الذى قام بتأليفه وإخراجه، ونرصد لكم أهم 5 أعمال قام بإخراجها الماجرى.

أولا مسلسل "أسمهان" وكان من بطولة بطولة سولاف فواخرجى، فراس إبراهيم، أحمد شاكر، عابد فهد، فتوح أحمد، أحمد سلامة، تأليف قمر الزمان علوش، وإخراج شوقى الماجرى.

ودار المسلسل حول قصة حياة المطربة "أسمهان" الحقيقية وانتقالها من بيروت إلى القاهرة للعمل كمطربة وممثلة، ليلمع اسمها بجوار شقيقها فريد الأطرش وتطرق المسلسل إلى علاقتها ببعض الفنانين الذين عاصروها وحتى وفاتها الغامضة.



اسمهان

ثانيا مسلسل "حلاوة الروح" مع الراحل خالد صالح، ودار المسلسل عن قصة حب فى خضم المأساة فى سوريا، العمل من تاليف رافى وهبى ومن إخراج المخرج شوقى الماجرى.

المسلسل بطولة خالد صالح، غسان مسعود، عبد المنعم عمايرى، ماكسيم خليل، نسرين طافش، رولا حمادة، دانا ماردينى، رافى وهبى، دارين حمزة، فرح بسيسو، جلال شموط.



حلاوة الروح

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ثالثا مسلسل "هدوء نسبى"بطولة بطولة نيللى كريم وعابد فهد وأميرة فتحى وإبراهيم الزجالى ونادين سلامة وببار داغر، ويشارك فى المسلسل 150 ممثلا من مصر وسوريا والأردن وفلسطين والعراق ولبنان وكتبه الروائى خالد خليفة، ومن إخراج شوقى الماجرى.

دارت قصة المسلسل حول اثنين إعلاميين يقومان بتغطية الحرب الأمريكية على العراق، ويتواجدان بالعراق قبل الاحتلال الأمريكى بعشرة أيام، ما يضطرهما للبقاء فيها شهراً كاملاً.

رابعا مسلسل "نابليون والمحروسة" بطولة ليلى علوى وسامح الصريطى وأحمد ماهر وخليل مرسى وناصر سيف ومحمد أبو داوود وصبرى عبد المنعم وعبد العزيز مخيون وحلمى فودة، ومجموعة من فنانين عرب وأجانب، إخراج شوقى الماجرى.

المسلسل يسرد الجانب التاريخى لحملة الجنرال الفرنسى نابليون بونابرت، وآثار تلك الحملة على الشعب المصرى فى تلك الفترة الزمنية، وفق رؤية درامية تاريخية لعرض الأحداث.

خامسا مسلسل الاجتياح من إخراج المخرج التونسي شوقي الماجري، سيناريو وحوار رياض سيف وبطولة عباس النوري وصبا مبارك ومنذر رياحنة ونادرة عمران وحسين نخله وانطوانيت نجيب وإياد نصار، بجانب عدد من الممثلات والممثلين السوريين والفلسطينيين والأردنيين.

ودار المسلسل خلال فترة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رام الله الفلسطينية وحصار كنيسة المهد في بيت لحم ومدينة جنين ومخيمها.



الاجتياح

ويذكر أن آخر أعماله مسلسل دقيقة صمت من بطولة عابد الفهد وستيفانى صليبا وفادى صبيح، وحقق نجاحا كبيرا.