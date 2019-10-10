شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعرف حقيقة اختيار أشرف عبد الباقى وجوها جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم أشرف عبد الباقى من خلال نشر فيديو عبر صفحته الرسمية "فيس بوك"، يؤكد فيه أن الفترة الماضية نشر كثير من الأخبار أنه يقوم حالياً بعمل اختبارات لشباب للمشاركة فى مسرح مصر، ونفى هذا الأمر بشكل نهائى.

وقال أشرف عبد الباقى أنه بالفعل يقوم باختبارات الأيام القليلة المقبلة ولكن للمشاركة في مسلسل تليفزيونى من سن 8 سنوات لـ 15 سنه ويتم اختيار 5 أولاد وبنات منهم لتنفيذ المسلسل بمشاركته.

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وحذر أشرف عبد الباقى من صفحات تنتحل اسمه وتعلن عن اختبارات للمثيل بمقابل مادى، مضيفا أنه سيعلن عن تفاصيل الكاستينج من خلال فيديو عبر صفحته الرسمية.