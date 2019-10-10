شكرا لقرائتكم خبر عن 9 عروض مباشرة من المتروبوليتان الأمريكية للأوبرا المصرية فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ دار الأوبرا المصرية النقل المباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الامريكية بعد أن نجحت فى تجديد التعاقد للعام العاشر على التوالى حيث يتم بث أوبرا توراندوت للموسيقار الإيطالى الشهير جاكومو بوتشينى فى السابعة مساء السبت 12 أكتوبر على المسرح الصغير .

أوبرا توراندوت مبنية علي مسرحية تحمل نفس الاسم كتبها كارلو جوتسي عام 1762 اقتبسها بدوره من حكايات الف ليلة وليلة وتضم ثلاثة فصول تدور احداثها فى الصين حول وقوع الأمير كالاف فى غرام الأميرة توراندوت التى رهنت الزواج منه باجتيازه اختبار يتمثل فى حل ثلاثة الغاز معقدة وينجح كالاف في الاختبار لكن الاميرة تصر على رفض الزواج منه وتتوالى الاحداث .

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