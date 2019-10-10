شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا فى اليوم العالمي للصحة النفسية: "ما تترددوا بزيارة الطبيب النفسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "العالم عم يحيي اليوم العالمي للصحة النفسية، وكل واحد فينا مسؤول عن يللي حولو، ما تخلوا حدا يتوجع لحالو أو يسكت عن معاناتو، ما تترددوا بزيارة الطبيب النفسي لما تحسوا بحاجة، وكونوا دايما حد اللي بحاجة يحكي عن مشاكله، الصحة النفسية أولولية".

يذكر أن آخر أعمال إليسا كان طرحها لفيديو كليب أغنية "كرهني" وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.