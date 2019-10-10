شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبنا الأسمرانى.. محطات مهمة فى تاريخ الكينج منير بذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يوافق اليوم عيد ميلاد ملك الغناء الكينج محمد منير، حيث ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 10 أكتوبر من عام 1954، وخلال تاريخه الفنى الذى أمتعنا خلاله بمئات الأغانى التى حفظها الكبار والصغار وعبرت عن كل المشاعر الإنسانية المختلفة، محطات مهمة صنعت المملكة الخاصة لكينج الأغنية والتى جعلته يتربع على عرش القلوب،

ومن هذه المحطات:

- ولد محمد منير أبا زيد جبريل متولي في قرية منشيه النوبة، وتلقى تعليمه المبكر وقضى فترة صباه في أسوان التى ارتبط بها ارتباطا وثيقا وتشبع بصفات أهلها وكرمهم ونقائهم.

- التحق منير بكلية الفنون التطبيقية وتخرج من قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون ، ولكنه كان يحب الغناء منذ صغره وكان يغني لرفاقه في الجيش.

- أثر فى تكوين الكينج مجموعة من الفنانين والمبدعين الذين التقاهم فى بداية مشواره وتحمسوا له ومنهم زكي مراد ابن النوبة والشاعر عبد الرحيم منصور والفنان أحمد منيب الذي درب منير على ألحانه وألحان غيره واستعان بكلمات شعراء مميزين أهمهم عبد الرحيم منصور، وفؤاد حداد، ثم انضم إليهم الموسيقار هاني شنودة، الذي أضاف لفريق العمل بألحانه وتوزيعاته الغريبة الطابع ، ونسج هؤلاء المبدعون معاً خليطاً رائعاً ونادراً من الموسيقى النوبية والسلم الخماسي مع الموسيقى الشرقية والغربية ليتميز الكينج بلون فريد ومختلف من ألوان الغناء التى لاقت نجاحا كبيرا وميزته عن كل أبناء جيله.

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- حقق ألبومه الأول شبابيك عام 1977 نجاحا كبير ، وفى عام 1981 حقق ألبوم "شبابيك" مبيعات هائلة، وصُنف من ضمن أفضل الألبومات الموسيقية العربية والأفريقية في القرن العشرين، وعلى مدار مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من ٤ عقود، طرح منير أكثر من ٢٥ ألبومًا غنائيًا لاقت جميعا نجاحات كبيرة وحصل عنها على جوائز كثيرة وأصبح أول مطرب عربي يغني الجاز، وتحقق أغانيه مبيعات قياسية.

- إلى جانب الغناء كان للكينج تجارب تمثيلية هامة بدأت في عام 1986، من خلال مشاركته في فيلم "اليوم السادس"، و في نفس العام شارك في فيلم " الطوق والأسورة"، كما كان من أشهر أفلامه "المصير" عام 1997، والذي غناه فيه أغنيته الشهيرة "علي صوتك"

- وفي التلفزيون، شارك منير في مسلسلات "علي عليوة"، و"جمهورية زفتي"، وقام في عام ٢٠١٦ ببطولة مسلسل "المغني" الذي يحكي قصة صعوده الفني.

- كانت شخصية بكار من أهم الشخصيات التى ارتبطت بصوت منير، وذلك من خلال مسلسل الكارتون الشهير " بكار" الذى غنى فيه لكينج تتر البداية والنهاية فساهم فى نجاح المسلسل بشكل كبير.

- فى حوار لنا مع الفنان الكبير لطفى لبيب أشار إلى أنه شارك فى مسرحية الملك هو الملك" عام 1988 وكان بطلها محمد منير ومعه صلاح السعدنى وحسين الشربينى وكوكبة من الفنانين، مشيرا إلى أن المسرحية حققت نجاحا كبيرا واستمر عرضها حتى عام 2003، ومنها أطلق على منير لقب " الكينج"