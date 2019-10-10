شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى: لن أترك الفن وأسافر .. والناس فسرت كلامى بشكل خاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة ياسمين صبرى لـ"الخليج 365" أن كل ما أشيع فى الأيام القليلة الماضية حول نيتها ترك الفن والاستقرار فى أوروبا غير صحيح بالمرة، مشيرة إلى أن ما حدث هو فهم خاطئ لإجابتها على بعض أسئلة متابعيها على انستجرام.

وتواصلت ياسمين صبري قبل أيام مع متابعيها من خلال خاصية Ask Me A Question عبر تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتطرقت خلال المحادثة إلى بعض الأمور المرتبطة بحياتها الشخصية، حيث ردت على سؤال من الأكثر أهمية بالنسبة إليك؟ الفن أم الحياة العائلية؟ فأجابت الحياة العائلية كما سئلت عن كثرة سفرها فأجابت "أنا بحب السفر وقريباً هعيش برا مصر".

وقدمت ياسمين مسلسل "حكايتى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى

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