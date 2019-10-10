شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: نبيلة عبيد ملكة الإنسانية.. ورجاء الجداوى: لولاها "كنت بقيت عانس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرد عدد من الفنانين مواقف نادرة مع النجمة نبيلة عبيد، خلال ندوة تكريمها بالدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، والتى يديرها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، والسيناريست مصطفى محرم.

وقالت النجمة إلهام شاهين، إن هناك العديد من المواقف الإنسانية التى جمعتها بالنجمة نبيلة عبيد، حيث كانت مريضة فى يوما ما، وظلت تحدثها ليلا ونهارا، وتسألها عن العلاج التى تتناوله، وهل من الممكن أن تأتى لها بعلاج آخر فى حالة عدم ارتياحها، معلقة :"كانت نبيلة إنسانة يملؤها الحنان، فهى تستحق لقب نجمة الإنسانية وليست نجمة مصر الأولى فقط".

واتفقت معها النجمة وفاء عامر، والتى سردت موقف مشابه حدث لها مع نبيلة عبيد، بل وعلقت قائلة :نبيلة عبيد بالفعل هى ملكة الإنسانية ".

وقالت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، إن نبيلة عبيد بالفعل هى صديقة الكل وحبيبة الكل فى الوسط الفنى، وأنا بحبها جدا جدا، ولولاها لأصبحت عانسا حتى الآن فقد تعرفت على زوجى وشريك حياتى الراحل من خلالها".

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كانت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، قد صرحت بأنها منذ دخولها الوسط الفنى، وجاءت بداياتها بالصدفة من خلال رسائل فنية هامة، رغم إنها وقتها كانت لا تدرك هذا على حد قولها، وذلك لصغر سنها.

وأضافت عبيد خلال ندوة تكريمها بالدورة ال35 لمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، والتى يديرها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، والسيناريست مصطفى محرم، إن بداياتها كانت من خلال أفلام "المماليك"، والذى ناقش دور الطاغية والمستبد فى حكمه، وبعدها قدمت "رابعة العدوية"، وسردت من خلاله إحدى أولياء الله الصالحين، ثم "زوجة من باريس"، وتحدثت من خلاله عن الزوجة التى تأتى من مجتمع منفتح ثم تصطدم بالمجتمعات المغلقة.

يحضر ندوة تكريم النجمة الكبيرة نبيلة عبيد الآن عدد كبير من نجوم الفن وضيوف المهرجان منهم إلهام شاهين ولبلبة وفردوس عبد الحميد ومحمود قابيل ووفاء عامر ورجاء الجداوى وأحمد عبد العزيز وزوجته الصحفية دينا شرف الدين وبوسى شلبى وغادة إبراهيم ، والمخرجين على عبد الخالق وإيناس الدغيدى وعصام الشماع وأشرف فايق وأحمد عاطف، والإعلامية سهير شلبى، والمنتج محمد فوزى، والمنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما، وخالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، ومدير التصوير رمسيس مرزوق، ومدير التصوير سمير فرج، والناقد الكبير كمال رمزى.