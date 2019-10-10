شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد: بدأت حياتى السينمائية برسائل مهمة كنت لا أدركها لصغر سنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، إنها منذ دخولها الوسط الفنى، وجاءت بداياتها بالصدفة من خلال رسائل فنية مهمة، رغم إنها وقتها كانت لا تدرك هذا على حد قولها، وذلك لصغر سنها.

وأضافت عبيد خلال ندوة تكريمها بالدورة ال35 لمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، والتى يديرها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، والسيناريست مصطفى محرم، إن بداياتها كانت من خلال فيلم "المماليك"، والذى ناقش دور الطاغية والمستبد فى حكمه، وبعدها قدمت "رابعة العدوية"، وسردت من خلاله سيرة إحدى أولياء الله الصالحين، ثم "زوجة من باريس"، وتحدثت من خلاله عن الزوجة التى تأتى من مجتمع منفتح ثم تصطدم بالمجتمعات المغلقة.

وأوضحت أن هناك عدد كبير من المخرجين وقفوا بجانبها فى مقدمتهم المخرج على عبد الخالق، والذى قدمت معه 5 أفلام، وكذلك المخرجين حسين كمال وعاطف الطيب وأشرف فهمى ويوسف شاهين.

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يحضر ندوة تكريم النجمة الكبيرة نبيلة عبيد الآن عدد كبير من نجوم الفن وضيوف المهرجان منهم إلهام شاهين ولبلبة ووفاء عامر ورجاء الجداوى وبوسى شلبى وغادة إبراهيم ، والمخرجين على عبد الخالق وأشرف فايق وأحمد عاطف، والمنتج محمد فوزى، والمنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما، وخالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، ومدير التصوير سمير فرج، والناقد الكبير كمال رمزى.