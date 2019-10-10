شكرا لقرائتكم خبر عن مغنية أمريكية شهيرة تدافع عن العرب وتصف ترامب بـ"المضطرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت المغنية الأمريكية الشهيرة ريهانا، رئيس البلاد دونالد ترامب، بـ"الرجل الأكثر اضطرابا في الولايات المتحدة"، وذلك خلال مقابلة صحفية.

وقالت المغنية ريهانا في مقابلة مع مجلة "فوج": "يبدو أن الشخص الأكثر اضطرابا في الولايات المتحدة هو الرئيس".

وذكرت موقع سكاى نيوز عربية عن الفنانة المتحدرة من جزر باربادوس أنها أخذت على سيد البيت الأبيض، ربطه المنهجي لعمليات إطلاق النار على يد أشخاص بيض باضطرابات عقلية، في وقت يصف تلك التي يقترفها أفراد من أقليات بأنها أعمال إرهابية.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في أغسطس أن "الأمراض العقلية" كانت وراء المجازر المرتكبة في إل باسو (تكساس) ودايتون (أوهايو) على يد بيض،وقالت ريهانا: "توصيف الأمر بطريقة مختلفة تبعا للون بشرة" الفاعل "إذلال يكتسي طابعا عنصريا إلى أقصى الحدود".

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