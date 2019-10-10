في ندوة نبيلة عبيد.. رجاء الجداوي: لولاها كنت عنست.. ولبلبة: تجمعنا التضحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قالت الفنانة لبلبة إنها طلبت أن يكون اسمها في فيلم احترس مع الخط (نبيلة وبلبلة) حبا في الفنانة نبيلة عبيد، صديقتها المقربة التي تحبها كثيرا.

وأضافت لبلبة، خلال كلمتها بندوة تكريم نبيلة عبيد ضمن فاعليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، أنه يجمعها بالنجمة الكبيرة هو تضحيتهما بحياتهم الشخصية والإنجاب من أجل الاهتمام بالفن.

من جانبها قالت رجاء الجداوي في كلمتها خلال الندوة ذاتها، إن نبيلة عبيد دائمة السؤال عنها والاهتمام بها في حال سفر ابنتها.

وأضافت:" لولا نبيلة عبيد لأصبحت عانسا ولما تزوجت من حارس المرمى الراحل حسن مختار، وكشفت: "اعتذرت نبيلة عن عدم الاشتراك في مسرحية كانت تعرض بالسودان بطولة تحية كاريوكا، وجئت بدلا منها، وتعرفت على زوجي هناك، الذي شاهد المسرحية.