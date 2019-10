في اليوم العالمي للصحة النفسية| نجوم يعلنون ترددهم على الطبيب النفسي

View this post on Instagram

ولما تتفاجئ بكل الكلام الحلو ده تتأكد ان أصالة مش مجرد أحلى صوت في الدنيا بس كمان من أرقى النفوس اللي ممكن تقابلها وإنها تستحق كل المحبة والإحترام. من قلبي شكرا جزيلا أسعدتيني وغمرتيني بلطفك ومحبتك 🙏🏼🙏🏼 🙏🏼 @assala_official @mbctrending #assala #mbc4 #mbctrending