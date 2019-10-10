في اليوم العالمي للصحة النفسية| نجوم يعلنون ترددهم على الطبيب النفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

يحتفل العالم في الـ10 من أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للصحة النفسية، والذي بدأ منذ عام 1992 ضمن مبادرة أطلقها الاتحاد العالمي للصحة النفسية، بهدف التوعية حول القضايا المتعلقة بالصحة النفسية والعقلية والتعريف بمخاطرها وعلاقتها بالأمراض الأخرى، في مختلف أنحاء العالم.

يعتبر الكثيرون أن الأمر شخصي بحت، ويحرصون على عدم الإعلان عنه لأي سبب من الأسباب، ولكن هناك عددًا من الفنانين الذين حرصوا على مشاركة الجمهور تجربتهم، نستعرض أبرزهم في السطور التالية:

إليسا

أعربت إليسا عن دعمها الكامل لليوم العالمي للصحة النفسية، من خلال حث جمهورها ومحبيها على الاهتمام بهذا الأمر، والمواظبة على زيارة الأطباء النفسيين، وغردت قائلة: "الصحة النفسية منا للمجانين متل ما قالولنا.. الطبيب النفسي متل حكيم الأسنان لازم نزوروا دوريا لنكون مرتاحين وبعاد عن الاكتئاب والانهيار كلكن ارفعوا الصوت معنا لدعم الصحة النفسية".

أنغام

صرحت أنغام في لقائها مع برنامج "تخاريف"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني أنها داومت على تعاطي العقاقير المضادة للاكتئاب لمدة خمس سنوات، ولم تشعر فيها بالسعادة؛ لأن الدواء جعلها "باردة" على حد وصفها، وقالت: ببقى لا زعلانة ولا فرحانة ومفيش طعم لأي حاجة، موضحة أنها توقفت عن العلاج حتى تستطيع العودة لطبيعتها، ونفت أن تكون قد فكرت في الانتحار طوال فترة مرضها.

هند صبري

أعلنت الفنانة التونسية هند صبري، خلال لقائها ببرنامج "فحص شامل"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، أنها لجأت للطبيب النفسي مرتين، الأولى عند انفصال والديها وشعورها بفقدان الأمان، والثانية عندما تدهورت حالتها النفسية، في عام 2014، قائلة: "إننا نزور طبيب نفسي مش معناه إننا مجانين أو نعاني أمراضا نفسية، ففي بعض الأحيان نحتاج إلى شخص يساعدنا في استعادة توازنا النفسي بعد أي صدمة نتعرض لها".

أصالة

خضعت الفنانة السورية أصالة أيضًا للعلاج النفسي، وأعلنت ذلك خلال أحد حفلاتها الغنائية، إذ قالت إنها تذهب ومعها الطبيب النفسي، للمحافظة على ما يميزها والصفات التي يفضلها جمهورها فيها موضحة: "بعمل كده علشان أكون كويسة".

حسام حبيب

أعلن حسام حبيب، عن معاناته مع الاكتئاب الحاد، مؤكدًا أنه مر بمرحلة جعلته لا يري في حياته سوى الأشياء السلبية فقط، وخلال لقائه ببرنامج "عايشة شو"، اعترف بذهابه لأكثر من طبيب نفسي إلى أن استقر على طبيب استطاع أن يساعده في الخروج من حالة الاكتئاب.

غادة عبدالرازق

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق، أنها عولجت نفسيًا لمدة 18 عامًا، وأنها كانت تذهب لطبيب نفسي منذ تلك الفترة بعد أن تعرضت لحالة اكتئاب، وأن زيارتها لم تنقطع إلى الاَن، وخلال لقائها في برنامج "مجموعة إنسان" المعروض على قناة "إم بي سي"، قائلة: "كنت أعاني من الوسواس القهري وفكرت في الانتحار، والطبيب النفسي يستمع إلى مشاكل الفرد بشكل جيد للغاية".

وتابعت بأن الأدوية التي تتناولها زادت في الآونة الأخيرة بسبب كثرة المشاكل والعقبات التي مرت بها، وذلك بالتزامن مع فقدانها القدرة على التحمل.

عبير صبري

أعلنت الفنانة عبير صبري أن الطبيب النفسي ساعدها خلال فترة تفكيرها في الانفصال عن زوجها، مؤكدة أن الطبيب ساعدها كثيرًا في اتخاذ هذا القرار، جاء ذلك خلال لقائها ببرنامج فحص شامل للإعلامية راغدة شلهوب.