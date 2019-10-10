في ندوة نبيلة عبيد.. محرم يصفها بـ إليزابيث.. وإلهام شاهين: إنسانة مصر الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

انطلقت ندوة الفنانة نبيلة عبيد في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ35، التي تحمل اسمها.

وبدأت الندوة بعرض فيلم قصير عن إنجازها السينمائي، وتعاونها مع مخرجين من مدارس مصر المختلفة.

وعقب عرض الفيلم، قالت عبيد: "شفته ازاي أنا غنية.. هي ديه ثروتي الحقيقية".

وقال الأمير أباظة رئيس المهرجان ومدير الندوة إنه كان محقا حين قال هناك سينما نبيلة عبيد.

Advertisements

من جانبه، قال السيناريست مصطفى محرم إنه يعتبر نبيلة مثل الملكة إليزابيث الأولى، التي احاطت نفسها بالفرسان والشعراء وكان بينهم سيد المسرح شكسبير، أما نبيلة أحاطت نفسها بالكتاب والمخرجين لتقديم سينما مختلفة وتاريخ حافل.

وقالت إلهام شاهين إن نبيلة ليست فنانة مصر الأولى بل إنسانة مصر الأولى، فهي أكثر فنانة تهتم بأصدقائها، وتسأل على كل شخص في مهنتها حين يمر بأزمة أو وعكة صحية.

وأضافت أنه لا يوجد فنانة في مصر تمتلك كل هذا التاريخ والتنوع والاختلاف، على مدار أكثر من ٨٠ فيلما