إليسا تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام.
وعلقت: "العالم عم يحيي اليوم العالمي للصحة النفسية، وكل واحد فينا مسؤول عن يللي حولو، ما تخلوا حدا يتوجع لحالو أو يسكت عن معاناتو، ما تترددوا بزيارة الطبيب النفسي لما تحسوا بحاجة، وكونوا دايما حد اللي بحاجة يحكي عن مشاكله، الصحة النفسية أولولية".
من ناحية أخرى تستعد إليسا لإحياء حفل غنائي بالعاصمة الفرنسية باريس مطلع الشهر المقبل.
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